Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что некоторые карантинные ограничения будут сняты в стране в среду после того, как более четверти населения было вакцинировано хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, передает УНН со ссылкой на AP и Hungary Today.

Во вторник Виктор Орбан сказал, что был достигнут контрольный показатель по вакцинации в 2,5 миллиона прививок первой дозой вакцины, что является условием для начала постепенного ослабления локдауна и снятия некоторых ограничений, введенных из-за пандемии.

— Сегодня мы достигли важной вехи. Вирус вел войну против нас, и единственное оружие, обещающее победу, - это вакцина, - отметил Виктор Орбан.

Среди первых мер - сокращение действующего комендантского часа и открытие магазинов и других служб, пишет Hungary Today.

В то же время издание отмечает, что ослабления локдауна происходит на фоне, как в Венгрии зафиксировали рекордное количество летальных случаев из-за COVID-19.

— Решение принято в то время, когда Венгрия сталкивается с разрушительной вспышкой пандемии COVID-19, - сообщает в свою очередь euronews.

Так, 311 пациентов умерли за последние 24 часа, при этом было зарегистрировано 1933 новых заражения, сообщает koronavirus.gov.hu в среду.

Число активных больных возросло до 252 115, в то время как в больницах находятся 12 202 пациента с коронавирусом, 1407 из которых находятся на искусственной вентиляции легких.

С момента первой вспышки было зарегистрировано 693 676 случаев заражения, а количество смертельных случаев возросло до 22 409. Всего выздоровели 419 152 человека.