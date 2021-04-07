Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарнсть» направили обращение главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, в котором требуют предоставить информацию об основаниях незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генералом СБУ Виктором Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ранее о факте незаконной слежки «Европейская Солидарность» заявила с трибуны Верховной Рады 30 марта 2021.

— В период с 25 по 30 марта 2021 депутатом Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. было зафиксировано визуальное наблюдение, которое он расценил как подготовку покушения на его жизнь. При установлении лиц, осуществлявших наблюдение, один из них предъявил удостоверение сотрудника Национальной полиции Украины, — говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты требуют от руководства Нацполиции дать ответ на вопросы:

— Осуществлялись ли Национальной полицией Украины в отношении депутата Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Кононенко В.И. оперативные, оперативно-розыскные, следственные или иные (в том числе визуальное наблюдение) мероприятия.

— Если да, то что стало основанием их проведения.

—Если нет, то какие меры приняты Национальной полицией Украины для установления лица (лиц), которые с использованием (возможно, поддельных) документов сотрудников Национальной полиции Украины осуществляют незаконную слежку.

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность», бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал незаконную слежку за генералом СБУ, депутатом Киевсовета от «ЕС» Виктором Кононенко грязной спецоперацией по приказу властей. Андрей Парубий отметил, что власть должна прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции.

— Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлена незаконная, политическая слежка против депутата Киевского городского совета от «ЕС» Виктора Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства, — говорит Андрей Парубий.

Он напомнил, что Виктор Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.