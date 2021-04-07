Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в больнице со второй половины дня вторника, 6 апреля, на плановом осмотре.

Об этом передает Reuters, опираясь на свои источники в партии премьера Forza Italia.

Один из источников сообщил, что 84-летний политик поехал в больницу Сан-Раффаэле в Милане для сдачи тестов на коронавирус.

Агентство отмечает, что это уже второй раз за несколько недель, когда Сильвио Берлускони попадает в больницу после очередного планового осмотра: последний случай был в начале марта. В Forza Italia тогда заявили, что он был госпитализирован для клинического наблюдения и адаптации к продолжающейся терапии.

Экс-премьер Италии, перенесший серьезную операцию на сердце в 2016 году и перенесший рак простаты, также был госпитализирован в январе этого года из-за проблем с сердцем.

На четверг, 8 апреля, назначено слушание дела, связанного с тем, что Сильвио Берлускони оправдали по обвинению в сексуальных отношениях с несовершеннолетней проституткой по прозвищу «Руби». Ожидается, что судья огласит приговор.

В этом новом судебном процессе миллионер обвиняется в подкупе свидетелей, чтобы они хранили молчание по делу о проституции несовершеннолетних, начиная с 2013 года. Он всегда отрицал какие-либо нарушения.

Решение судьи из Сиены должно было быть принято в январе, но было отложено из-за госпитализации пожилого политика.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони больше не должен платить бывшей жене 1,4 миллиона евро алиментов в месяц.