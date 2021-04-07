Севернокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея находится в «худшей ситуации», и призвал «рядовых» членов правящей Рабочей партии быть более активными и ответственными при выполнении новой пятилетки.

Об этом передает AlJazeera.

Официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что Ким сделал комментарии во время вступительной речи на встрече секретарей ячеек правящей партии.

— Повышение уровня жизни людей ... мы столкнулись с худшей ситуацией в истории, когда нам приходится преодолевать беспрецедентно многочисленные проблемы, зависит от роли, которую выполняют рядовые члены партии, — подчеркнул правитель.

Он призвал членов выполнить нормы, принятые на партийном съезде в январе, где он объявил новую пятилетку и проявил «необычайную откровенность», признав, что его планы по улучшению экономики не увенчались успехом.

На конгрессе Ким также пообещал укрепить свои программы создания ядерных и баллистических ракет, несмотря на санкции, введенные Соединенными Штатами.

KCNA сообщила, что в конференции во вторник приняли участие 10 000 человек, в том числе секретари партийных ячеек из различных секторов - в основном «образцовые товарищи» с производственных предприятий.

Во время своего выступления Ким Чен Ын также раскритиковал низовые подразделения партии за неуказанные «недостатки», которые необходимо немедленно исправить, чтобы обеспечить «здоровое и устойчивое» развитие партии.

Партийные ячейки, которые состоят из 5-30 членов, представляют собой наименьшие единицы партийной власти, которые контролируют работу и жизнь на фабриках и в других местах.

Вдобавок Северная Корея успела отвергнуть предложение новой администрации президента США Джо Байдена о переговорах, заявив, что Вашингтон должен сначала отказаться от своей «враждебной» политики. Пхеньян также усилил давление, возобновив в прошлом месяце испытания баллистических ракет после годичной паузы.

Ранее НикВести сообщали, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США является «самым большим врагом» для его страны. Он пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал КНДР.