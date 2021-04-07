Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что иранское грузовое судно, которое, как предполагается, было тайно развернуто для использования в военных целях у берегов Йемена, подверглось нападению.

Об этом сообщает Guardian, ссылаясь на региональную прессу.

Официальные лица в Тегеране заявили в среду, 7 апреля, что судно MV Saviz было обстреляно в Красном море. Информационное агентство Tasnim утверждает, что взрыв произошел в корпусе.

Удар по судну произошел, когда Иран и мировые державы собрались в Вене для первого раунда переговоров о потенциальном присоединении США к ядерной сделке образца 2015 года.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что взрыв произошел недалеко от побережья Джибути и причинил незначительный ущерб без жертв, добавив, что инцидент расследуется.

Дипломат повторил предыдущие заявления Ирана о том, что MV Saviz - это гражданское судно, размещенное в этом районе для помощи в усилиях по борьбе с пиратством в Красном море.

Однако анализ, проведенный США и Саудовской Аравией, утверждает, что судно является важным военно-морским кораблем, которым управляет КСИР (корпус стражей исламской революции): люди в форме и небольшой катер, использовавшийся вооруженными людьми, были сфотографированы на палубе корабля, согласно отчету Военно-морского института США.

Информационные материалы саудовских военных, полученные от Associated Press, также показали людей в форме на MV Saviz, а также различные антенны на судне, которое Эр-Рияд назвал необычным для коммерческого грузового судна, предполагая, что на нем ведется электронное наблюдение. На других снимках было видно, что на корабле были установлены 50мм пулеметы.

Скорее всего, корабль функционирует как база наблюдения на море, используя судовой радар и другие системы для отслеживания движения и обеспечения разведки возможных целей на важном водном пути.

Напомним, израильское судно было повреждено в результате ракетной атаки Ирана во время плавания через Аравийское море в Индию.