Суд Анкары приговорил 22 бывших солдат к пожизненному заключению за их роль в неудавшемся перевороте 2016 года против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом передает Le Figaro.

Осужденные бывшие солдаты входят в число 497 подозреваемых, судимых в связи с неудавшимся переворотом, и большинство из них служили в президентской гвардии. Государственное агентство Anadolu первоначально сообщило только о четырех пожизненных заключениях. Суд Анкары признал их виновными по нескольким пунктам, включая попытку свержения конституционного строя, а также покушение на убийство президента Турции.

Обвинение также обвинило их в том, что они совершили рейд на общественный канал TRT и заставили журналистов транслировать пресс-релиз путчистов, а также в нападении на Генштаб.

В результате попытки государственного переворота 15 июля 2016 года погибли 248 человек, в том числе 24 путчиста. Турция обвиняет проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в Соединенных Штатах, в организации этого неудавшегося переворота, но он откидывает свое участие, называя приписываемые ему вещи ложью. Тысячи людей были арестованы и судимы по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена с 2016 года. Более 100 тысяч человек были исключены или отстранены от государственной службы по аналогичным обвинениям.

Напомним, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в стране произошла попытка военного переворота. Йылдырым выразил уверенность в том, что порядок удастся восстановить, а также пообещал, что ответственные за случившееся "заплатят самую высокую цену".