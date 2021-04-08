Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил главу министерства здравоохранения страны Яна Блатны. За год эпидемии коронавируса это уже четвертая смена министра.

Об этом сообщает Чешское телевидение.

Пост главы минздрава Чехии займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.

По словам Блатны, решение Бабиша политически мотивировано. Экс-министр добавил, что его совесть чиста, и он исполнял свои обязанности, используя все знания и силы. По поводу утверждения вакцин от коронавируса, он сказал, что всегда выступал за использование только проверенных препаратов, которые не нанесут вред людям.

Аренбергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.

Напомним, ранее президент Чешской Республики Милош Земан предлагал отправить в отставку министра здравоохранения Яна Блатны и руководительницу Государственного института по контролю за лекарственными средствами Ирену Сторову за их критическое отношение к российской вакцине Sputnik V.