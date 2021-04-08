Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik V от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное соглашение зависит от того, предоставит ли Россия ключевые данные Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

В то же время Европейская комиссия объявила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, 7 апреля, что Брюссель не планирует начинать переговоры с Россией по предварительному контракту на «Спутник V», как это было с другими поставщиками вакцин, сообщил источник на условиях анонимности.

Вот почему министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил во время виртуальной встречи, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией по двустороннему соглашению о безопасности вакцины, отмечает источник.

По информации Reuters, в ходе предварительных переговоров Германия сначала хочет определить, какое количество Россия может поставить и когда.

В любом случае Германия будет покупать российскую вакцину только после того, как ее одобрит EMA, и для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Напомним, ранее президент Чешской Республики Милош Земан предлагал отправить в отставку министра здравоохранения Яна Блатны и руководительницу Государственного института по контролю за лекарственными средствами Ирену Сторову за их критическое отношение к российской вакцине Sputnik V.

Германия собирается начать двусторонние переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik V от COVID-19,.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное соглашение зависит от того, предоставит ли Россия ключевые данные Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

В то же время Европейская комиссия объявила министрам здравоохранения стран-членов ЕС в среду, 7 апреля, что Брюссель не планирует начинать переговоры с Россией по предварительному контракту на «Спутник V», как это было с другими поставщиками вакцин, сообщил источник на условиях анонимности.

Вот почему министр здравоохранения Германии Йенс Спан объявил во время виртуальной встречи, что Германия начнет предварительные переговоры с Россией по двустороннему соглашению о безопасности вакцины, отмечает источник.

По информации Reuters, в ходе предварительных переговоров Германия сначала хочет определить, какое количество Россия может поставить и когда.

В любом случае Германия будет покупать российскую вакцину только после того, как ее одобрит EMA, и для этого крайне важно, чтобы Россия предоставила необходимые данные.

Ранее премьер-министр земли и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост канцлера Германии Маркус Зёдер заявил, что немецкий регион закупит 2,5 миллиона доз вакцины Sputnik уже в июле.

Напомним, ранее президент Чешской Республики Милош Земан предлагал отправить в отставку министра здравоохранения Яна Блатны и руководительницу Государственного института по контролю за лекарственными средствами Ирену Сторову за их критическое отношение к российской вакцине Sputnik V.