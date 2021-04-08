За прошедшие сутки, 7 апреля, вакцину от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 350 жителей Николаевской области. Это на 330 прививок меньше, чем днем ранее, 6 апреля.

Об этом свидетельствуют данные Миинстерства здравоохранения Украины.

Всего с начала вакцинации прививки сделали 11 тысяч 739 жителей Николаевской области.

В целом по Украине за прошлые сутки вакцину получили 14 тысяч 313 человек, всего с начала периода вакцинации - 334 тысячи 578.

За 7 апреля сделано на 1272 прививки меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 134 мобильных бригад по иммунизации и 692 пунктов прививок.

Больше всего прививок вчера провели в Киеве - 1890, с начала кампании по иммунизации - также в Киеве - 29 тысяч 48.

Вакцинация в стране началась 24 февраля. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сироватки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великая Британия, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также в Украину прибыло 215 тысяч доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.