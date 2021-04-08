Россия пытается выдать за запланированные учения сосредоточение на границе с Украиной боевой группировки в 30-40 тысяч солдат.

Об этом сообщил аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Важно, что этими действиями РФ нарушает Венскую договоренность ОБСЕ от 2011 года, по которому за всеми боевыми маневрами с более, чем 12 тысячью военнослужащих должны наблюдать международные эксперты.

— Выполнение учебно-боевых задач будет организовано в едином информационном поле как с полевых подвижных пунктов управления, стационарно развернутых на общевойсковых полигонах, так и в ходе совершения подразделениями и воинскими частями маршей. Созданная радиосеть объединит пункты управлений более 50 соединений и воинских частей ЮВО, выполняющих задачи контрольной проверки за зимний период обучения одновременно во всех регионах Юга России от Севастополя и Крыма до Каспия, а также в закавказских регионах — в местах дислокации российских военных баз Абхазии, Армении и Южной Осетии, — пишет об уровне управления Николай Белесков.

Кроме того, действия боевых формирований координируются по трем направлениям — Черноморскому флоту, Каспийской флотилии и приграничном с Украиной Южному военному округу.

Напомним, концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года. Об этом заявили аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT).