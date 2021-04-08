Фото: CIT

РФ развернула военный лагерь около Воронежа: в случае приказа танки доедут без остановки до Украины за сутки.

Об этом рассказал глава аналитической организации CIT Руслан Левиев в интервью с BBC Украина.

По его словам, местные жители случайно вышли на лагерь в чистом поле и уведомили об этом расследователей: в нем заметили полевой госпиталь, палаточный городок и кухню и целые ряды бронетехники.

— Это новый лагерь, который формируется в последние дни. Но уже достаточно большой. Местные жители говорят о том, что это поле длиной 3-4 км, полностью заложенное техникой. Также на видео мы видим палаточный городок и даже есть полевой госпиталь - палатки со знаком медицинской службы - и кухня. Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить, — проанализировал Руслан Левиев

Расследователь добавил, что в случае необходимости войска достигнут украинской территории форсированным маршем за 24 часа. Стоит отметить, что в колонне заметили и бронеавтомобили модификации «‎Т‎игр» и бортовые «Камазы» для доставки большего числа людей – такая техника обычна предназначена для разведки и мобильных перебросок штурмовых групп.

— Также есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей «Тигр» и бортовых «Камазов» для перевозки людей. Еще тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой. Эта колонна двигалась со стороны этого полевого лагеря и Воронежа ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорского. В принципе, это похоже на отработку сценария, когда группа разведки и спецназа забрасывают ближе к линии соприкосновения, чтобы провести рекогносцировку и передать данные в основной лагерь, — резюмировал аналитик.

Напомним, концентрация российских войск возле украинской границы — максимальная с 2015 года. Об этом заявили аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT). По данным расследователей, в течение последних недель к границе стягивают мотострелковые, артиллерийские, десантные и, вероятно, танковые части. С помощью сервиса gdevagon, который позволяет отслеживать маршруты железнодорожных вагонов, в CIT установили, что некоторые из них перебрасывают в оккупированный Крым и окрестности Воронежа.