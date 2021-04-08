Сильные украинские Вооруженные Силы, которые адаптированы к стандартам НАТО - это и есть путь, как быстрее сделать Украину членом Североатлантического альянса, заявил премьер-министр 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в эфире программы «Суспільна студія» телеканала UA: Перший.

НАТО, подчеркнул Арсений Яценюк, - это «единственный зонтик безопасности, который даст возможность Украине действительно сохранять свою независимость, иметь сильную армию и в том числе вернуть территории, которые незаконно отобрала Россия - Донецк, Луганск и Крым».

— Конституционные обязанности и присяга, которую давал президент Украины, - это защищать украинское государство. И конституционный долг - это выполнить то, что написано в Основном Законе - стать членом НАТО, - сказал Арсений Яценюк.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что процесс получения Плана действий по членству в НАТО был начат еще в 2008 году, когда он был спикером Верховной Рады Украины, и подписал тогда общее обращение в Альянс.

— Членства в НАТО завтра не будет, и послезавтра оно также не наступит. Но путь, по которому идет Украина - сделать сильные украинские Вооруженные Силы - это ключевой путь для того, чтобы не дать России возможности дальше продвигаться на украинскую территорию, чего она однозначно хочет. И второе - сильные украинские Вооруженные Силы, которые адаптированы к стандартам НАТО - это и есть путь, как быстрее сделать Украину членом Североатлантического альянса, - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что президент Владимир Зеленский за 2 года в должности категорически изменил риторику в отношении российской агрессии.

— Сейчас риторика президента Зеленского - практически как идеологические основы политической партии «Народный фронт». То есть, сейчас Зеленский стал в сугубо патриотические позиции: членство в НАТО, членство в Европейском Союзе, Россия - агрессор, украинская армия должна быть сильная, против России должны быть введены санкции. Это идеологическая платформа, - отметил Арсений Яценюк.

Он добавил, что НАТО - это не просто военный блок. Это советская пропаганда рассказывала, что это военный блок. А это объединение свободных стран, которые хотят себя защищать и которые по факту защищают и демократии в мире.

— Это хорошо для украинского государства. Мотивация у него может быть разная. Но для Украины это правильно. Только от слов надо к делу переходить, - сказал он.

Арсений Яценюк считает, что 2014-2016 годах, когда он был премьер-министром, политический диалог и поддержка стран-членов НАТО Украина была на высшем уровне, «начиная с американской администрации и президента, и заканчивая каждой страной-членом Альянса: «Политическая воля тогда была намного сильнее».