Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры о назначении спецпредставителя для участия в переговорах по остановке строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом пишет LB.ua.

По данным американского издания Politico, в конце марта советник по национальной безопасности Джейк Салливан предложил на пост спецпредставителя Амоса Хохштейна. Он был спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам при администрации Барака Обамы и близким советником и доверенным лицом в то время вице-президента Джо Байдена.

По словам одного из источников Politicо, Минюст США еще в марте утвердил два пакета санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта газопровода, однако они не были реализованы, и неизвестно, включит ли администрация эти меры в список санкций, который конгресс должен утвердить в следующем месяце.

Пока не ясно, какие полномочия будут у спецпредставителя, но его роль, по крайней мере сначала, будет заключаться в том, чтобы вести переговоры с целью помешать строительству газопровода, пишет издание.

В дальнейшем она может быть расширена, и спецпредставитель будет заниматься международными энергетическими проблемами, то есть примерно тем же, чем занимался Хохштейн в Госдепе, заявили двое собеседников Politicо, принимавших участие в обсуждении планов учреждения новой должности.

Напомним, ранее президент США в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что ожидает возможности снова посетить Украину и заверил в своей поддержке в вопросах реформирования страны.