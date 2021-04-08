Глава облсовета, лидер «Слуги народа» на Николаевщине Анна Замазеева хочет арендовать у частных фирм медицинское оборудование для областных больниц, чтобы не покупать его за бюджетные деньги. Таким образом, по ее мнению, можно сэкономить деньги областного бюджета.

Об этом она сказала в четверг, 8 апреля, во время совещания с главврачами больниц, передает корреспондент НикВести.

Анна Замазеева рассказала, что на нее вышли несколько фирм с предложением поставить свое оборудование, в частности, аппараты КТ и МРТ в областных больницах на условиях договора аренды. Главе облсовета такая идея понравилась. Она убеждена, что это позволит предоставлять качественные услуги и не тратить из бюджета миллионы на покупку дорогого оборудования, в котором нуждаются жители области.

— К нам обратилось несколько компаний, которые предложили новое оборудование самых современных марок — Siemens, Toshiba, Phillips. Сама суть медицинской реформы в чем — что мы не обязаны покупать дорогостоящее оборудование. Это экономически необоснованно. НСЗУ мне ответили, когда я задала им вопрос, можем ли мы поставить во все больницы, где есть необходимость, арендованное оборудование. Почему я у вас и запрашивала информацию по поводу оборудования, потому что мы можем сделать это, поставить его, а НСЗУ законтрактуется под него. Причём они говорят, что им всё равно, по медицинской реформе, оно будет в собственности или арендовано — любым образом, — обратилась к главврачам Анна Замазеева.

Она поинтересовалась, сколько, согласно договору с НСЗУ, стоит одна компьютерная томография. Ей ответили, что по коэффициентам цена составит меньше 1000 гривен.

— Эти фирмы готовы получать 600 гривен, то есть мы не тратим из областного бюджета ни копейки, имеем современное оборудование, вы под него контрактуетесь, они обучают ваших людей, которые будут работать на этом современном оборудовании. Вы получите всю эту дельту на покрытие заработной платы стратегическое развитие вашей больницы, но мы не тратим деньги на оборудование, мы предоставляем качественную помощь пациентам. А вы будете иметь всё необходимое, то есть стратегически, к чему я веду, что нам нужно выяснить все ваши потребности в медицинском оборудовании. В каждой больнице его поставить, чтобы мы всё делали по современным технологиям, — сказала она.

Главный врач Николаевского областного онкодиспансера Максим Безносенко не согласился, что такое предложение экономически обоснованно.

— Думаю, что по каждому отдельному аппарату надо подсчитать целесообразность. Потому что по программе лизинга, которая нам была предложена раньше, мы через два-три года получим оборудование. И в ближайшие 7 лет, которые мы будем его потом использовать, не нужно будет делиться с частным бизнесом, и эти деньги можно использовать на развитие больнице. Срок службы линейного ускорителя — 10 лет. В таком случае, все 10 лет мы будем отдавать деньги бизнесу, и наши медработники будут работать, грубо говоря, только на одну зарплату, — сказал он. — А если он будет наш, они не на заработную плату будут работать? — поинтересовалась Анна Замазеева. — Они будут на заработную плату работать, но у нас останется больше денег. Через три года мы можем... — То есть вы не будете обращаться к Николаевскому областному совету, чтобы вам выделили деньги, — перебила его глава облсовета. — Вы сами их найдете? — По поводу этого линейного ускорителя. КНП сэкономило часть денег, мы можем полностью покрыть первый взнос, выплатить деньги на протяжении трех лет и получить его в собственность, — сказал он. — Только так, чтобы у нас не получилась «каша из топора». Что мы сейчас найдем на что-то деньги, а потом будем просить: на зарплаты, на другое, на ремонт. Поскольку вы сейчас эти деньги сэкономите, а потом будете на что-то просить, — сказала глава облсовета.

Максим Безносенко отметил, что согласно плану, который они разрабатывают, учреждение справится без помощи облбюджета.

После этого Анна Замазеева согласилась, что в данном случае оборудование можно приобрести. Однако заявила руководству больниц, что теперь при подаче финансовых планов они будут расставлять приоритеты, а потом вместе с депутатами решать, что первоочередно — покупка оборудования, его ремонт или ремонт учреждений.

Глава фракции «За майбутнє» в облсовете, главврач детской больницы Александр Плиткинподдержал идею Анны Замазеевой.

В итоге глава облсовета поручила руководителям медучреждений предоставить ей список необходимого оборудования для их больниц.

Напомним, что несколько лет назад вместо того, чтобы предусмотреть в бюджете города деньги для приобретения в больницу скорой медицинской помощи Николаева томографа, управление здравоохранения Николаевского городского совета обратилось к руководству города с просьбой выделить 700 тысяч гривен для того, чтобы заплатить за услуги частной компании.

Также ранее начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт, и заявила, что уже нашла нашла желающего его взять в пользование, отремонтировать и оказывать услугу.