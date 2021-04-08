В суд американского города Майами, штат Флорида, подали иск против Нацбанка Украины на сумму 300 миллионов долларов. Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов «Брокбизнесбанка» экс-нардеп от «Блока Юлии Тимошенко» Николай Ковзель и его помощник Виталий Дидыливский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В иске, поданном в американский суд 4 января этого года говорится, что средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридических и физических лиц, которые базировались в Майами и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов.

Отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные у «Приватбанка». В документе содержатся утверждения о совместных схемах, которые создавали и использовали Игорь Коломойский и миллиардер времен президентства Виктора Януковича Сергей Курченко.

Последний владел «Брокбизнесбанком», где и были деньги истцов. В качестве доказательства такого сотрудничества, в документе приводят телефонные разговоры Сергея Курченко и Игоря Коломойского, обнародованные в сети.

Николай Ковзель, который потерял деньги в «Брокбизнесбанке», считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США из майамской фирмы «группы Оптима».

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн пояснил, что сотрудничество Сергея Курченко и Игоря Коломойского не было секретным. Он говорил о рынке нефтепродуктов, на котором две эти фигуры были ключевыми в 2012-2014 годах.

Сергей Куюн добавил, что Игорь Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Сергея Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, «потому что, по большому счету, других вариантов к тому времени уже не оставалось».

Среди активов Игоря Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленная в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать Министерство юстиции США.

Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию «за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца».

Они намерены обратиться в ФБР и Министерство юстиции США.

В Национальном банке сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. В настоящее время первое судебное заседание не назначено.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не реагирует введение США санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, так как не получала соответствующих документов.