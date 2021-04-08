За сутки, 7, апреля в Мьянме погибли 11 митингующих: пытались бороться с хунтой оружием из подручных средств и зажигательными смесями.

Об этом передает Reuters.

Первоначально для подавления протестов в городе Тазе было задействовано шесть грузовиков военнослужащих, сообщили новостные агентства Myanmar Now и Irrawaddy. Когда протестующие отбивались с применением самодельного оружия, ножей и зажигательных бомб, к ним были доставлены еще пять грузовиков с солдатами.

По сообщениям СМИ, бои продолжались до утра четверга, и по меньшей мере 11 протестующих были убиты и около 20 ранены. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP), число мирных жителей, убитых силами безопасности, увеличится до 600 с тех пор, как 1 февраля хунта захватила власть в Мьянме. По состоянию на вечер среды, 7 апреля, погибло 598 человек.

Город Таз находится недалеко от города Кале, где, по сообщениям СМИ и очевидцев, в среду в аналогичном столкновении между войсками и протестующими были убиты не менее 12 человек. По сообщению AAPP, силы безопасности обстреляли протестующих, требовавших восстановления правительства Су Чжи, боевыми патронами, гранатами и пулеметами.

— Люди будут пытаться защитить свою жизнь и свои права, — сказал бывший правительственный министр, который является группы законодателей, представляющих свергнутое гражданское правительство, признанное на Западе легитимным.

Напомним, на протестах в Мьянме силы безопасности вновь открыли огонь по демонстрантам. В результате семь человек погибли и еще несколько получили ранения.