Генпрокуратура передала в Международный криминальный суд Гааги доказательства вероломного нападения на украинских военных наемников РФ и боевиков «‎Д/ЛНР».

ОБ этом сообщает Офис генпрокурора.

Заявляется, что ведомство собрало и сгруппировало факты и доказательства, которые свидетельствуют о вероломной атаке на украинских военных во время событий под Иловайском 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года.

После договоренностей с боевикам в районе Иловайска был создан «зеленый коридор» для эвакуации раненных военнослужащих и военнослужащих, которые опустили оружие. По ним и по гуманитарным медработникам «Красного Креста» боевики открыли огонь и начали обстреливать маршрут движения колонны. В результате преступления погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной тяжести, 300 попали в плен, 24 числятся пропавшими безвести.

Во время обороны Донецкого аэропорта пророссийские террористы также коварно нарушили все соглашения. Представители оккупационной администрации РФ в Донецкой области - так называемый «министр обороны ДНР» и ВС страны-оккупанта предложили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Однако перемирие было использовано для скрытого минировании позиций ВСУ и после его завершения вероломного подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 - взяли в плен, одного пленного казнили.

Оба эти акта можно расценивать как военное преступление, нарушающее статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающего «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломным обманам».

Напомним, в Гааге в понедельник возобновляются слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17.