За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрелы гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельске — станковые противотанковые гранатометы.
В районе оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в штабе.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
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За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрелы гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельске — станковые противотанковые гранатометы.
В районе оперативно-тактической группировки «Север», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
«Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», — сообщили в штабе.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.