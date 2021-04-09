Об этом передает Hromadske.

Так, учреждения более чем с 80% вакцинированных сотрудников обозначают зеленым цветом. Если в здании работают от 40% до 80% привитых, его обозначают синим цветом. А красная отметка означает, что вакцинированных в заведении менее 40%.

Менеджер одного из пекинских ресторанов по имени Сюй рассказал, что в его заведении вакцинировали всех 15 работников, благодаря чему на здании повесили зеленый знак. Как уверяет мужчина, такой показатель помогает привлекать больше посетителей: «Клиенты чувствуют себя в безопасности, когда обедают здесь».

По данным Bloomberg, в Китае уже ввели почти 144 миллиона доз вакцины. Китайские власти намерены до середины 2021 года вакцинировать 40% из 1,4 миллиарда своего населения. В Китае делают по 4,5 миллиона прививок ежедневно, но для достижения цели правительству необходимо увеличить ежедневное количество вакцинированных еще на 500 тысяч.

The Guardian пишет, что в Китае организовали массовую кампанию по содействию прививке. Так, власти пытаются стимулировать людей или оказывают на них давление с целью улучшения показателей вакцинации. Например, китайцев предупреждают, что отказ от прививок может повлиять на трудоустройство или обучение детей.



