Производство еще одной российской вакцины от коронавируса планируется наладить в Беларуси к октябрю, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке «Белмедпрепаратов».
— Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной «Спутник V».
Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины.
— Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии, - отметил министр.
В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.
Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то президент Александр Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.
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Производство еще одной российской вакцины от коронавируса планируется наладить в Беларуси к октябрю, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ в четверг.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
Он заявил, что эта вакцина будет также производиться на площадке «Белмедпрепаратов».
— Я уверен, что мы где-то в октябре сделаем эту вакцину, - сказал Пиневич. Он уточнил, что речь идёт о векторной вакцине - по аналогии с вакциной «Спутник V».
Кроме того, по словам Пиневича, Беларусь планирует создание и собственной вакцины.
— Мы еще ведь говорим о создании еще одной вакцины, то есть это уже вакцина собственного производства. Она будет не векторная вакцина, это инактивированная вакцина. Вот она уже создается на базе РНПЦ эпидемиологии, - отметил министр.
В марте в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Планируемый объем выпуска - до 500 тыс. доз препарата в месяц.
Что касается белорусской вакцины от коронавируса, то президент Александр Лукашенко сообщал, что она может быть создана во второй половине этого года.