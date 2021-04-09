Индийские эксперты расследуют, возможные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса вакцинами, которые используют в стране, пишет Мint.

«Мы изучаем побочные эффекты сгустков крови, которые наблюдались у людей, получавших вакцину Covishield и Covaxin, даже если это был легкий случай», - говорится в сообщении.

Вероятнее всего, отчет по этому поводу будет готов на следующей неделе.

В Индии население вакцинируют двумя вакцинами - Covishield и Covaxin. Предполагается, что 90% населения получат вакцину Covishield/AstraZeneca (почти 83 миллиона человек), а остальных вакцинируют препаратом Covaxin от Bharat Biotech International. Обе они выпускаются в Индии.

Первая партия вакцины от коронавируса Covishield прибыла в Украину из Индии 23 февраля. Это 500 000 доз.

Ранее сообщалось, что основной массив поставок в Украину антикоронавирусных вакцин ожидается текущей весной. При этом, закупленные по контракту 10 миллионов доз Pfizer Украина получит не позднее конца этого года.