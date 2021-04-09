Украинская сторона готова содействовать гуманитарным миссиям под эгидой ООН в Украине, отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

Как сообщает пресс-служба МВД, стороны оговорили вопросы сотрудничества между Министерством внутренних дел Украины и учреждениями системы ООН в Украине, в частности в сфере пропуска гуманитарных грузов на территорию Донецкой области, передает агентство Интерфакс-Украина.

— Украинская сторона готова содействовать гуманитарным миссиям под эгидой Организации Объединенных Наций в Украине во всех пунктах пропуска, - отметил Аваков.

В свою очередь Оснат Лубрани заверила в поддержке проектов МВД со стороны Организации.

— Программа по развитию ООН, Офис по обслуживанию Операций ООН, Фонд ООН по народонаселению ООН-Женщины Офис ООН по правам человека (UNCHR) - все эти и другие структуры Организации в Украине довольны сотрудничеством с МВД и настроены на успешную реализацию совместных важных проектов, - подчеркнула она.

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