В Афинах застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который освещал криминальные темы.

Об этом пишет Радио Свобода.

По информации полиции, 9 апреля двое неизвестных на мотоцикле несколько раз стреляли на улице перед домом Йоргоса Караиваза в районе Алимос.

Местная ежедневная газета Kathimerini сообщила, что соседи не слышали выстрелов, что может означать использование преступниками глушителей. С места происшествия полиция изъяла 17 гильз.

О мотивах убийства пока неизвестно, но в заявлении, опубликованном в блоге Йоргоса Караиваза, говорится, что он стал мишенью за свою работу.

— Кто-то решил его заткнуть пулями, заставить перестать писать, — говорится в заявлении.

Известно, что журналист работал на телеканале Star, а также вел новостной блог bloko.gr.

Власти указали, что расследование продолжается, а убийц найдут. В свою очередь, Евросоюз назвал убийство «подлым и трусливым актом».

— Европа выступает за свободу, а свобода прессы, возможно, наиболее священная из всех. Журналисты должны иметь возможность работать безопасно. Мои мысли с семьей Йоргоса Караиваза. Я надеюсь, что преступники вскоре будут привлечены к ответственности, — сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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