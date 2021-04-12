Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет готовы возглавить предвыборный список консерваторов в качестве кандидатов на пост канцлера Германии. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Они готовы повести блок сестринских консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на предстоящих парламентских выборах.

— Мы заявили о нашей готовности выставить свои кандидатуры на должность канцлера. Наша цель в ситуации, в которой находится страна, учитывая то, что канцлер оставляет должность - обеспечить насколько возможно единство между ХДС и ХСС, поскольку на кону стоит очень много, — заявил Маркус Зедер.

По его словам, он и Армин Лашет имели откровенную и дружескую беседу, которая не была окончательной. Политики решили, что оба готовы занять эту должность.

Напомним, во время традиционного новогоднего обращения действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что больше не будет баллотироваться на этот пост.