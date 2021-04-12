Президент России Владимир Путин понял, что в войне с Украиной не получится повторить сценарий Грузии.

Об этом заявил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в программе «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24», информирует Цензор.НЕТ.

— Думаю, что такой сценарий планировался, но сейчас Россия меняет свои сценарии по ходу действия. То есть после реакции американцев, НАТО, послов Семерки Путин не решится на такой сценарий — введение «миротворцев» для защиты своих «российских граждан». Козак (замглавы администрации президента РФ. — Ред.) в одном предложении делает два варианта для отхода: «Если там будет устроена Сребреница, видимо, мы вынуждены будем вмешаться». Я думаю, что чем дальше, тем меньше они для себя оставляют возможность вмешаться, если Украина не начнет действительно военные действия первой, — сказал он.

По словам Сергея Гармаша, Путин вряд ли решится на реальное наступление.

— Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от «наступления Украины». Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации. Но чем дальше происходит вся эта игра мускулами, тем больше мне понятно, что вряд ли Путин решится на серьезную игру, хотя бы потому, что он уже понял, что не будет, как в 2008 году в Грузии. Украина — не Грузия, и мир уже высказал свою позицию, — сказал он.

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