Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Документ 10 апреля был опубликован в издании «Голос Украины».

Он вступил в силу на следующий день после опубликования.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.

Предметом референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.

Как сообщалось, на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Не могут выносить вопрос:

противоречащий положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющий или ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направленный на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенный Основным законом к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.