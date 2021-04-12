Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Документ 10 апреля был опубликован в издании «Голос Украины».
Он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.
Предметом референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.
Как сообщалось, на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Не могут выносить вопрос:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.
|
Небувалий локдаун, дивне енергезбереження, треш та ганьба у Верховній РадіСтанислав Мартиросов
Закон о всеукраинском референдуме вступил в силу. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Документ 10 апреля был опубликован в издании «Голос Украины».
Он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначать президент, Верховная рада или президент по народной инициативе.
Предметом референдума могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона или отдельных его положений.
Как сообщалось, на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Не могут выносить вопрос:
Также законом предусмотрены электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования.