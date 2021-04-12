12 апреля стартовал прием проектов на участие в конкурсе «Общественный бюджет Николаева».

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Отметим, что это пятый год проведения конкурса. Всего за предыдущие годы победило 119 проектов на общую сумму почти 53 миллиона грн.

Подать проект могут жители Николаева в возрасте от 14 лет. С целью соблюдения карантинных мероприятий, прием предложений для участия в «Общественном бюджете Николаева — 2022» осуществляется через пост охраны здания Николаевского городского совета по адресу: ул. Адмиральская, 20, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 без доступа посетителей в помещения админздания.

Проекты по объему финансирования делятся на большие (от 300 тысяч до 1 миллиона гривен), малые (до 300 тысяч гривен), социальные (до 300 тысяч гривен). Социальный проект направлен на улучшение условий жизнедеятельности и социальной адаптированности людей с ограниченными возможностями. На такие проекты выделяется не менее 10% общего объема «Общественного бюджета Николаева».

От одного автора в течение года может поступать не больше одного большого, одного малого и одного социального проектов.

Проекты, которые будут представлены в этом году, реализуют в 2022-м. На их финансирование запланировано 21 миллион гривен (на 2021 — 18 миллионов).

Подробно с условиями участия в Общественном бюджете можно ознакомиться по ссылке.

В горсовете рекомендуют перед подачей сформированные проектные предложения присылать на электронный адрес: gbudget.niko@gmail.com на предмет выявления формальных ошибок.

12 сентября, в день рождения Николаева, на Херсонском шоссе торжественно открыли современный скейт-парк. Он был построен в рамках программы общественного бюджета, его авторы — Денис Сисин и Евгений Корольков.