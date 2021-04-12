Глава фракции «Слуги народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что благодаря работе президента, правительства и местных депутатов, рейтинг партии вырос.

Об этом она сказала в программе «Диалог» на телеканале «Март».

Отвечая на вопрос о том, как она оценивает влиятельность партии, Татьяна Домбровская сказала, что ей сложно оценить ее самой, поскольку она явлется представителем этой политсилы. Однако, по ее словам, рейтинг партии растет, а это говорит о доверии украинцев.

— Пускай люди смотрят и говорят об авторитетности и влиятельности нашей политической силы. Но мы видим, что рейтинг политсилы «Слуга народа» растет, и это позитивная характеристика работы президента и правительства, а также депутатов на местах. Мне кажется, что это и есть позитив, это доверие, — сказала Татьяна Домбровская.

Отметим, что рейтинг Владимира Зеленского в марте вырос до 25%, согласно результатам опрос «Рейтинга». Однако в 2019 году за него проголосовали 73,22% украинцев, пришедших на выборы.

В свою очередь, рейтинг его партии упал с 2019 года до 15,5%.