Украинцы смогут высказаться, согласны ли они продавать сельскохозяйственную землю и всю стратегическую собственность государства; поддерживают ли легализацию игорного бизнеса и марихуаны; одобряют ли решение, чтобы газ отечественной добычи с 30% рентабельностью поставлялся украинцам для бытовых нужд и бюджетной сфере.

Об этом во время пресс-конференции заявила глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, передает пресс-служба политсилы.

— Если мы проведем референдум из этих пяти вопросов, то восстановим справедливость. Мы остановим распродажу сельскохозяйственной земли и нашей стратегической собственности, вернем право использовать на свои нужды украинский газ по цене, втрое ниже, чем сегодня. Мы точно наложим мораторий на азартные игры и легализацию марихуаны. Когда украинский народ скажет «нет», президент будет вынужден признать ошибочность своего курса, — убеждена Юлия Тимошенко.

Несмотря на то, что принятие закона о народовластии затянулось аж на полтора года, а прописанные процедуры проведения народного волеизъявления осложненные и забюрократизированы, команда «Батькивщины» становится бок о бок с народом, чтобы помочь выразить свою волю.

— Чтобы провести референдум из названных пяти вопросов, мы по сути проведем 5 параллельных референдумов. Наша команда на базе действующего законодательства уже разработала план-график проведения референдума, — сообщила глава партии.

В соответствии с этим планом-графиком, собирается инициативная группа и проводит собрание участников, после чего объявляется начало проведения референдума по 5-ти вопросам. Затем инициативная группа обращается в ЦИК, которая в течение 10 дней проверяет законность собрания инициативной группы.

— Если ЦИК захочет затормозить проведение референдума, у нее есть факультативное право, в случае сомнения в конституционности вопросов, передать их президенту на утверждение. Прекрасная норма закона! То есть над людьми будет стоять президент и будет разрешать или не разрешать людям провести референдум. Так мы увидим, насколько искренними были утверждения президента о народовластии, — отметила лидер «Батьківщини».

Когда ЦИК утвердит специальные листы для сбора подписей, начинается сбор 3 миллионов подписей по всей стране за 90 дней. Когда их будет собрано, они передаются ЦИК, которая за 15 дней должна проверить их и принять решение о проведении референдума. Тогда его передают президенту, и он издает указ о проведении всенародного референдума по народной инициативе. На агитационную кампанию дается 60 дней, и уже после нее объявляется день голосования, проводится референдум.

— Безусловно, процедура чрезвычайно усложненная, и самостоятельно украинцы не смогут инициировать волеизъявление, но наша команда будет рядом. Мы имеем шанс восстановить справедливость, использовать национальные ресурсы на благо украинцев и сделать Украину снова большой богатой счастливой европейской страной, — заверила Юлия Тимошенко.

Пресс-релиз