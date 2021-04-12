Российское вторжение — вполне реальная возможность, к которой готовится Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе визита на Донбасс, сообщает CNN.

— Конечно. Мы знаем это (о возможности вторжения РФ, — прим.), с 2014 года мы знаем, что это может быть каждый день. Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории, — отметил Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского США являются «хорошим другом» Украины, но президент Джо Байден «должен сделать больше», чтобы сдержать Россию и положить конец этому конфликту.

Ранее сообщалось, что более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.