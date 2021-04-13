Правительство Японии выдало разрешение сбросить в океан очищенную от радиоактивных частиц воду с атомной электростанции Фукусима, где произошла авария.

Об этом сообщает Kyodo.

Данную воду, смешанную с дождевыми и грунтовыми водами использовали на АЭС для охлаждения расплавленного топлива.

Окончательное решение сбросить воду в океан было принято во время заседания правительства, на котором решили, что вода больше не угрожает людям и окружающей среде.

Такое решение однако, вызывает сильное сопротивление со стороны местных рыбаков и фермеров, которые опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию. Также критикуют сброс воды в океан в Южной Корее и Китае.

Более 1,25 миллиона тонн воды хранится в резервуарах на территории АЭС Фукусима. За процессом сброса воды в океан будут следить специалисты МАГАТЭ.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами на АЭС Фукусима-1 вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов.

Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.

В настоящее время работают четыре реактора.

Напомним, 2 года назад город Окума, расположенный рядом с атомной электростанцией Фукусима, частично частично открыли для людей.