В городе Череповец Российской Федерации местная администрация утвердила распоряжение про организацию срочных захоронений в военное время.

Об этом сообщает известный украинский журналист и военкор Андрей Цаплиенко.

По словам репортера, аналогичные постановления приняли и в других городах России — Чехове, Екатеринбурге и на Сахалине.

В свою очередь, российское издание «‎Московский комсомолец» обратилось с комментариями в мэрию города о причинах поспешности принятия данного постановления и почему в нем вообще фигурирует термин военное время, если Россия не ведет ни наступательной, ни оборонительной войны. В мэрии Череповца поспешили оправдаться.

— На самом деле это чисто техническая история, — отнекивается помощник мэра по связям с общественностью Сергей Климушкин.

Напомним, в России с могил псковских десантников, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, сняли таблички с их именами и фотографии.