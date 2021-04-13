Черноморский флот РФ может провести высадку около 5 тысяч десантников между Одессой и Николаевом, чтобы отрезать Украину от доступа к черноморскому побережью, когда основные части ВСУ будут скованы кровопролитными боями на Донбассе.

Об этом в своей статье для «Новой газеты» написал независимый российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр.

Он отмечает, что Россия стягивает в Черное море армаду кораблей: к Крыму перетащили Каспийскую флотилию, а три корабля Балтийского флота в настоящее время совершают переход через Ла-Манш в обход всей Европы, чтобы добраться до украинской территории. По данным Великобритании на борту кораблей Балтфлота был десант. Каждый большой десантный корабль данного проекта может взять на борт до батальона десантников и до 12 танков.

— Похоже, в Черном море может собраться группировка до 25 десантных кораблей разных классов плюс десятки боевых и вспомогательных кораблей и судов. Эта армада способна высадить на необорудованное прибережье где-нибудь между Одессой и Николаевым больше 10 батальонов морпехов, десантников и спецназовцев только в первой волне. Возможны также вспомогательные тактические десанты с моря и с воздуха, — делает вывод военный эксперт.

Павел Фельгенгауэр

Павел Фельгенгауэр добавляет, что Генштаб РФ мог задумать устроить «стратегические Канны» и разрезать Украину напополам, предварительно окружив части ВСУ на Донбассе, «схлопнув котел» форсированным броском из Крыма.

— Мощный танковый клин правого фланга, нанося удар на юго-запад через Харьков, рассекает слабую украинскую оборону, прорываясь через места, где с 1943 года никто ни с кем не воевал. Где-то на Левобережье, в нижнем течении Днепра, встречный южный клин из Крыма смыкается с северным. Мощный воздушно-морской десант вносит дополнительный элемент хаоса в украинскую систему управления войсками. Основные русскоязычные города юга и востока будут заняты в ходе победоносной и быстротечной операции (блицкрига), — выдвигает версию аналитик.

В эту самую версию вписываются и отчаянные попытки России не допустить корабли США в черноморскую акваторию. Как передавало российское ИА ТАСС, замглавы МИД РФ Сергей Рябков угрожал США непредвиденными последствиями, если подмога Украине пройдет через Босфор и Дарданеллы.

— Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет, — заявил российский дипломат.

Павел Фельгенгауэр также обращает внимание на то, что впервые с 1973 года РФ начала мобилизацию стратегических ядерных установок, что может свидельствовать о готовности Кремля «идти до конца».

— У силового решения украинского вопроса, очевидно, есть влиятельные сторонники, — резюмирует журналист.

Однако у российского десанта идет не все гладко, еще десять лет назад «МоторСич» поставляла двигатели для ключевого российского транспортника — Ил-76МД, когда поставки прекратились, ресурс двигателей начал постепенно истощаться, а заводы в РФ за 7 лет смогли собрать только несколько единиц замены.

— Новых Ил-76 с российским двигателем ПС-90А-76 за последние годы сделали всего несколько штук. По ходу сирийской операции самолеты ВТА нещадно использовали для переброски на Хмеймим техники, припасов и чего угодно, катастрофически истощив моторесурс парка. Теперь приходится выкручиваться, — объясняет обозреватель.

Павел Фельгенгауэр - российский военный аналитик и обозреватель. Активно освещал военный конфликт в Южной Осетии, давая противоположную точку зрения российской пропаганде, в частности в интервью BBC высказывал высоку оценку действий грузинских артиллерийских частей. Его экспертные заключения публиковались на страницах Foreign Policy, The Guardian, Deutsche Welle, Радио Свобода и других зарубежных изданиях.

Напомним, что в последнем выпуске «Донбасс Реалии» на Радио Свобода рассказывалось о танках и артиллерии РФ, военных полевых лагерях на границе с Украиной.

Ранее НикВести сообщали, 12 апреля на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный. Еще двое бойцов получили ранения.