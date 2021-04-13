Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. Россия не вправе влиять на это решение.
Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Комиссии Украина-НАТО, инициированной украинской стороной из-за увеличения российской агрессии, пишет LB.ua.
— Это суверенное право Украины - обращаться по поводу членства. Союзники решат, когда это произойдет, потому что Россия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать... Мы считаем, что Украина должна сама определять свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли уже стандарты, — отметил Йенс Столтенберг.
Он также добавил, что реформы — единственный путь приближения к евроатлантической интеграции.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что для Украины членство в НАТО является вопросом времени, и нет других критериев, которые нужно придерживаться в отношениях с Россией.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании Украиной национальной системы перехода на стандарты НАТО. Это должно ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только от Украины зависит, когда она решит стать полноценным членом Альянса. Россия не вправе влиять на это решение.
Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Комиссии Украина-НАТО, инициированной украинской стороной из-за увеличения российской агрессии, пишет LB.ua.
— Это суверенное право Украины - обращаться по поводу членства. Союзники решат, когда это произойдет, потому что Россия сейчас пытается ввести сферы влияния и решать, что ее соседи могут или не могут делать... Мы считаем, что Украина должна сама определять свой путь, и только союзники могут решить, выполнены ли уже стандарты, — отметил Йенс Столтенберг.
Он также добавил, что реформы — единственный путь приближения к евроатлантической интеграции.
В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что для Украины членство в НАТО является вопросом времени, и нет других критериев, которые нужно придерживаться в отношениях с Россией.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании Украиной национальной системы перехода на стандарты НАТО. Это должно ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.