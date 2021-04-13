Журналисты государственного информационного агентства Туниса выступают против назначения нового исполнительного директора, назвав это попыткой подорвать шаткую независимость редакции.

Об этом передает Reuters.

Протестующие журналисты говорят, что новый исполнительный директор Камель Бен Юнес слишком близок к правительственной партии исламистского толка Ennahda. Они подозревают новоставленного начальника в оддержке попыток контролировать прессу до того, как революция 2011 года принесла демократию.

Он отверг оба обвинения, заявив, что является независимым политиком, и указал на свою прошлую работу в качестве журналиста в нескольких СМИ, включая редакцию BBC.

До арабской весны информационное агентство Туниса была средством государственной пропаганды, полностью основанной на официальных источниках. Но после событий 2011 года оно превратилось в редкое арабское информационное агентство с независимой редакцией, часто освещающее статьи с критикой правительства.

Во время протестов в январе оно сообщало о демонстрациях, которые имели место, и о жестоких действиях силовиков. Оно также сообщило о разкола в парламенте между крупнейшими партиями.

— Это назначение свидетельствует о безудержном желании захватить агентство и превратить его в правительственную и партийную пропагандистскую трубу, и мы не примем его, — сказал журналист Мунир Суиси.

Синдикат журналистов, входящий в профсоюзное движение Туниса, призвал репортеров агентство провести 22 апреля первую в истории забастовку, если правительство не отзовет Бена Юнеса.

— Все знают, что я был независимым в своей профессиональной карьере в течение 35 лет, и цель моего назначения - реформировать агентство, которое страдает от многих административных и финансовых проблем, — заявил Бен Юнес.

Напомним, весь январь Тунис сотрясали антиправительственные выступления. В ряде городов демонстранты блокировали дороги, выстраивали баррикады из горящих покрышек, вступали в стычки с правоохранителями. Те в ответ применяли слезоточивый газ.