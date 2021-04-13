Президент Франции Эммануэль Макрон примет президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 16 апреля. Встреча пройдет в связи с ростом напряженности у границ Украины, куда Россия стягивает корпуса, дивизии и даже армии.

Об этом передает Le Figaro.

Владимир Зеленский встретится с лидером республики во время рабочего обеда в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон является посредником в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе в рамках четырехстороннего диалога с Россией и Украиной (так называемого «нормандского формата»).

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники: эту идею на встрече с Владимиром Зеленским будет лоббировать президент Франции Макрон.