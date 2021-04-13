Минобороны Беларуси заявило о нарушении воздушного пространства республики со стороны Польши, однако в польском оборонном ведомстве опровергают эти обвинения.

Об этом сообщает Укринформ.

В частности, министерство обороны Беларуси заявило, что 12 апреля в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы со стороны Польши «неустановленным воздушным судном», которое после этого вернулось на территорию РП.

В этой связи 13 апреля в минобороны Беларуси был вызван польский атташе по вопросам обороны, которому было заявлено о «необходимости проведения расследования этого факта и информирования белорусской стороны о результатах».

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта подписал указ «О применении специальных мер», предусматривающий санкции против физических и юридических лиц стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси.