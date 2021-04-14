Верховная Рада поддержала законопроект № 5187 «Об общеобязательном государственном социальном страховании» относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности«, который возобновляет выплату больничных

Таким образом нардепы исправили ошибку закона, инициированного фракцией «Слуга народа», которым отменялась выплата больничных, передает пресс-служба «Европейской солидарности».

Документ поддержали 304 народных депутата.

— В этом созыве парламента часто чувствуешь себя учительницей младших классов, которая должна брать домой тетради на проверку и затем на пальцах объяснять первоклашкам, что не так. На этот раз «первоклашки» проголосовали поправку в закон об общеобязательном государственном соцстраховании, которой лишают украинцев больничных, — отметила нардеп Иванна Клипмуш-Цинцадзе.

В «ЕС» напомнили, что причиной остановки выплаты больничных стало то, что в законе «О реабилитации в сфере здравоохранения», авторами которого являются депутаты от «Слуги народа», из перечня страховых случаев был исключен основной страховой случай, по которому производятся выплаты Фондом социального страхования Украины — «временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве».

Поэтому во второй половине 2021 года больничные не получили бы почти 2,5 млн украинцев.