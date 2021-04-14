13 апреля в Николаевском городском совете состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору банковского учреждения для осуществления заимствования в бюджет города.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Главой комиссий стал первый заместитель мэра Виталий Луков. Размер заимствования — 150 миллионов гривен. Конечный срок подачи предложений — 26 апреля до 17:00.

Банк-претендент подает конкурсное предложение в конверте в запечатанном виде, в котором указывается название банка и его адрес, наименование конкурса с пометкой «Конкурсное предложение». Обратная сторона конверта скрепляется печатью. Срок, на который берется кредит, — не менее 48 месяцев с момента заключения договора, с правом досрочного погашения и отсрочки погашения тела кредита до одного года.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами не должна превышать размер учетной ставки НБУ на момент проведения конкурса увеличенной на маржу до 5 процентов годовых.

Как сообщалось, в мэрии Николаева хотят взять кредит в банке на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги. Постоянная комиссия Николаевского городского по вопросам бюджета большинством голосов согласовала намерение исполнительной власти взять кредит.