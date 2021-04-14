Глава КНДР Ким Чен Ын в 2021 году может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности.

Об этом сообщает разведка США, информирует Корреспондент.

— Ким, возможно, рассматривает вариант с возобновлением испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, чтобы заставить США проводить с ним переговоры на выгодных КНДР условиях, — сказано в ежегодном докладе американской разведки об угрозах в мире.

В разведке добавили, что КНДР «продолжает совершенствовать возможности армии и в сферах, не имеющих отношение к ядерному оружию».

— Пхеньян во время парадов в январе 2021 года и октябре 2020 года продемонстрировал все более многочисленный и разнообразный арсенал стратегических и тактических баллистических ракет, — подытожили авторы доклада.

Напомним, Северная Корея 24 марта выпустила две баллистические ракеты, которые, предположительно, упали за пределами японской территории.