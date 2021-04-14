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В среду, 14 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 422 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57228 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве: за минувшие сутки 240, за все время 37207.
Также за минувшие сутки заболели 4 медика. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2070 медработников.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Выздоровели за сутки - 144 человека, всего выздоровевших в Николаевской области - 45149. Умерли от последствий COVID-19 1346, за сутки - 28.
Также за минувшие сутки методом ПЦР в Николаевской области обследовано 556 человек, методом ИФА - 301.
Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1860 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Днем ранее, 13 апреля, в Николаевской области было 355 новых случаев COVID, из них почти все, 310 человек, из Николаева.
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В среду, 14 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 422 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57228 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве: за минувшие сутки 240, за все время 37207.
Также за минувшие сутки заболели 4 медика. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2070 медработников.
Данные по районам области: всего (за сегодня):
Выздоровели за сутки - 144 человека, всего выздоровевших в Николаевской области - 45149. Умерли от последствий COVID-19 1346, за сутки - 28.
Также за минувшие сутки методом ПЦР в Николаевской области обследовано 556 человек, методом ИФА - 301.
Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1860 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.
Днем ранее, 13 апреля, в Николаевской области было 355 новых случаев COVID, из них почти все, 310 человек, из Николаева.