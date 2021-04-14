В среду, 14 апреля, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 422 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская областная государственная администрация.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 57228 подтвержденных заболеваний. Больше всего заболевших в Николаеве: за минувшие сутки 240, за все время 37207.

Также за минувшие сутки заболели 4 медика. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2070 медработников.

Данные по районам области: всего (за сегодня):

Николаев - 37207 (+240)

Первомайск - 2191 (+16)

Южноукраинск - 1741 (+4)

Вознесенск - 1449;

Очаков - 1139 (+17)

Арбузинский район - 687 (+5);

Баштанский район - 831 (+4)

Березанский район - 720 (+3)

Братский район - 476 (+5);

Березнеговатский район - 329 (+1)

Веселиновский район - 622 (+22)

Витовский район - 2252 (+4)

Вознесенский район - 552;

Врадиевский район - 519 (15);

Еланецкий район - 293;

Вознесенский район - 771 (+3)

Казанковский район - 575 (+27)

Кривоозерский район - 379 (+2)

Николаевский район - 870 (+2)

Новобугский район - 615;

Николаевский район - 1251 (+39)

Очаковский район - 550 (11);

Первомайский район - 652 (+2)

Снигиревский район - 557.

Выздоровели за сутки - 144 человека, всего выздоровевших в Николаевской области - 45149. Умерли от последствий COVID-19 1346, за сутки - 28.

Также за минувшие сутки методом ПЦР в Николаевской области обследовано 556 человек, методом ИФА - 301.

Состоянием на 10 утра в стационарах ковидных госпиталей Николаевской области находится 1860 человек, больных COVID-19 либо с подозрением.

Данные по медучреждениям области:

Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней - 128 больных;

Первомайская центральная районная больница - 103 больных и 11 человек с подозрением;

Городская больница №1 Николаева - 236 больных;

Родильный дом №1 г.. Николаева - 23 больных и 2 человека с подозрением;

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 68 больных и 5 с подозрением;

Баштанская центральная районная больница - 32 больных и 8 с подозрением;

Вознесенская городская многопрофильная больница - 74 больных и 21 с подозрением;

Новобугская центральная районная больница - 78 больных;

Городская больница №3 Николаева - 162 больных и 54 человека с подозрением;

Городская детская больница №2 Николаева - 9 больных и 11 человек с подозрением;

Городская больница №5 г.Николаева - 225 больных и 97 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница - 16 больных и 3 с подозрением;

Николаевская центральная районная больница - 45 больных;

Новоодесская центральная районная больница - 76 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 135 больных и 2 человека с подозрением;

Доманевская центральная районная больница - 40 больных и 16 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница - 92 больных и 3 с подозрением;

Снигиревская центральная районная больница - 75 больных и 10 человек с подозрением.

Днем ранее, 13 апреля, в Николаевской области было 355 новых случаев COVID, из них почти все, 310 человек, из Николаева.