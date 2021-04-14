На страницах официальной китайской газеты «Жэньминь Жибао» власть опубликовала уведомление, содержащее руководство по пропаганде и освещению празднования 100-летия КПК (Коммунистическая партия Китая, - прим).

Об этом передает «Жэньминь Жибао»

В руководстве отмечается, что «разнообразная и содержательная» кампания по случаю годовщины должна «энергично воспевать главную тему времени: доброту Коммунистической партии Китая, доброту социализма, доброту реформ, доброту Великой Родины и доброту всех этносов в стране».

Пропагандистская кампания должна пройти в два этапа. Первый этап, который продлится до этого месяца, будет сосредоточен на Пятом пленуме и 14-м пятилетнем плане, недавнем Всекитайском собрании народных представителей и февральской конференции, на которой была объявлена победа в искоренении крайней нищеты. Задача китайский журналистов — предать гласности «большие перспективы развития в период новой пятилетки».

Вторая фаза, которая продлится с мая до конца года и, согласно отчету «Жэньминь Жибао», «достигнет вершины в июне и июле», будет сосредоточена на «духе» «важной речи», которую Си Цзиньпин произнесет на конференции. В уведомлении излагается широкая пропагандистская стратегия по семи ключевым моментам.

В конце доклада «Жэньминь жибао» отмечается, что в уведомлении «также содержались пропагандистские лозунги по случаю 100-летия коммунистической партии Китая». За последние дни распространился список из 80 пропагандистских лозунгов. В списках есть такие фразы, обязательные к запоминанию сознательным гражданами Китая, как:

Горячо отмечаем 100-летие основания КПК!

Путешествие в сто лет, в сто лет наше первоначальное намерение осталось сильным!

Да здравствует Коммунистическая партия Китая!

Да здравствует китайский народ!

Да здравствует Китайская Народная Республика!

«Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эру» является руководством для всей партии и всей нации в их стремлении к великому обновлению китайской нации!

Тесное объединение вокруг Генерального комитета партии с товарищем Си Цзиньпином в качестве ядра, захват новой победы во всеобъемлющем строительстве современного социалистического государства!

Напомним, Китай запускает горячую линию для жалоб на исторических нигилистов, которые смеют критиковать компартию и курс генерального секретаря Си Цзиньпиня.