Болгарский суд постановил, что утверждение экс-вицепремьера Болгарии Валерия Симеонова, что патриарх РПЦ Кирилл Гундяев был осведомителем советских спецслужб, не является клеветой.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на «Балканского обозревателя».

Получилось так, что Болгария отмечала 140-ю годовщину Сан-Стефанского мирного договора в 2018 году. Премьер Бойко Борисов поблагодарил все народы, которые боролись против Османской империи и помогали с освобождением Болгарии. Он упомянул Польшу, Украину, Румынию, Черногорию, Финляндию и Молдову. Патриарх РПЦ Кирилл Гундяев возмутился содержанием выступления и потребовал, чтобы почести возносили только России.

В ответ политик Валерий Симеонов заявил, что слова «сигаретного митрополита России» нужно воспринимать соответственно, припомнив, что сегодня он священник, а в советское время стучал в КГБ и был сексотом.

— Доказано, второсортный советский агент из КГБ. Тот самый, который сказал, что права человека — это новая ересь. И он еще осмелился вершить правосудие над болгарским президентом. И этот хитрец мне что-то говорит?, — заявил Валерий Симеонов.

Лидер пророссийской организации «Международная славянская община - Перун-2000» Эмил Миланов почувствовал себя оскорбленным и подал иск по обвинению в клевете.

Теперь суд встал на сторону Валерия Симеонова и постановил истцу возместить издержки на судебный процесс.

Напомним, вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.