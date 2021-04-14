Компания «Карс Клининг» получила подряд на механизированную вакуумную и влажную уборку дорог в Ингульском районе Николаева за 10,2 миллиона гривен.

Сообщение намерении заключить договор на основании переговорной процедуры 12 апреля опубликовано Администрацией Ингульского района, - пишут НикВести.

Сообщается, что ранее дважды были отменены открытые торги из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений - оба раза на участие в тендере подавалась лишь фирма «Карс Клининг».

Услуги должны быть оказаны до 31 декабря текущего года.

Согласно тендерной документации, опубликованной Адмнистрацией при проведении двух несостоявшихся тендеров, подрядчик должен выполнить такие работы:

механизированная вакуумная уборка проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора - 8869,04 км;

Механизированная влажная уборка проезжей части дорог от гриязи, мусора, песка с вывозом мусора - 2284,195 км;

Очистка территорий от грязи - 20 тысяч м 2 .

Ранее сообщалось, что компания «Карс Клининг» регулярно получает бюджетные подряды на услуги по уборке города от мусора. По данным ресурсов «ProZorro» и «Dozorro», за период с 2016 по 2020 год администрации районов Николаева и Департамент ЖКХ заключил с компанией «Карс Клининг» контрактов на сумму 178 миллионов 982 тысячи гривен. Еще 3 контракта на сумму 2,5 миллиона фирма получила в январе 2021 года. Основная часть договоров - это услуги по уборке улиц, а также вывозу мусора.

Компанию «Карс Клиинг» связывают с николаевским бизнесменом, депутатом горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владиславом Чайкой. Об этом заявило издание «Центр журналистских расследований» в материале «Коммунальный подряд- не всем подряд».

Указывается, что компания зарегистрирована в принадлежащем фирме Владислава Чайки и Алексея Пелипаса «Центральный 1» подвале по проспекту Центральному, 81/5. Это подтверждается данными государственных реестров. Кроме того, известно, что раньше «Карс-Клининг» носила другое название — «Юждорсервис». Впервые на уборку улиц города она приступила в 2012 году. Одной из владелиц предприятия числилась родственница Алексея Пелипаса, депутат горсовета 2015 - 2020 годов от «Оппозиционного блока» Екатерина Лазута, а директором был Олег Коноваленко, который также связан с Алексеем Пелипасом - бизнес-партнером Владислава Чайки. На канале Владислава Чайки в YouTube в 2017 году было опубликовано видео «Карс Клининг» на субботнике».

В 2017 году учредителем «Карс Клининг» стал некий Владислав Ельцов, на сегодняшний день учредителей компании является Алексей Кирильчук. Помимо «Карс Клининг» ему, начиная с 2020 года принадлежит компания «Рекламный мир», учредителей в которой ранее была Анна Замазеева - на сегодня глава Николаевского облсовета от партии «Слуга народа». Она, в свою очередь, имела общий бизнес с Татьяной Домбровской, главой «Слуги народа» в горсовете Николаева. Во время местных выборов, в эфире программы «Битва за місто» на НикВести Татьяна Домбровская заявила, что ее участие в компании «Карс Клининг», среди учредителей которой раньше был ее супруг, ограничивается только наличием в собственности машин для уборки прибордюрной территории, которые арендуют различные предприятия и порты.

Напомним, Николаевский бизнесмен, депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка заявил о том, что город Николаев утопает в мусоре.