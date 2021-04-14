Нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.
Это граждане Израиля, Армении и Румынии, сообщает Корреспондент со ссылкой на источник в правительстве.
Санкции за контрабанду, одобренные ранее СНБО, предусматривают лишение некоторых лиц украинского гражданства.
Так, стало известно, что МИД и миграционная служба сейчас готовят процедуру депортации трех бывших граждан Украины. В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.
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Нескольких фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который был принят в рамках борьбы с контрабандой, могут депортировать из Украины.
Это граждане Израиля, Армении и Румынии, сообщает Корреспондент со ссылкой на источник в правительстве.
Санкции за контрабанду, одобренные ранее СНБО, предусматривают лишение некоторых лиц украинского гражданства.
Так, стало известно, что МИД и миграционная служба сейчас готовят процедуру депортации трех бывших граждан Украины. В частности, речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля), Араике Амирханяне (гражданство Армении) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии).
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Этим решением СНБО поддержал внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам.