Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал западных партнеров в экстренном порядке принять Украину в НАТО и организовать поставки современного вооружения, иначе встанет вопрос о возобновлении ядерного статуса государства.

Об этом дипломат высказался в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает Европейская правда.

Посол отметил, что перемещения российских войск у границы вышли за рамки сюжета «бравирования мышцами», к тому же эти маневры стали самыми большими со времен Второй мировой войны.

— По нашим данным, почти 90 тысяч военных, а также их вооруженные системы были взысканы к границе и в район оккупированного Крыма и Донбасса. Это развертывания —не просто игра мускулами ... Мы имеем дело с самым большим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны, — описал ситуацию Андрей Мельник.

Он подчеркнул, чтобы защитить себя, Украина нуждается не только в солидарности Запада на словах, но и в самых современных системах вооружений.

— Нам нужны не только хорошие слова. Нам нужна военная поддержка ... Нам нужны современные системы вооружения, чтобы укрепить нашу обороноспособность, — заявил украинский дипломат.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма и во время войны в Донбассе, Украина, видимо, не выжила бы за последние семь лет, но этого все еще недостаточно.

— Сейчас нам также нужны серьезные шаги. Германия является четвертым по величине экспортером оружия в мире, и я считаю, что Федеративная республика также могла бы отказаться от этой морализаторской политики, — сказал посол.

Андрей Мельник также настоял, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. Иначе Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.

— Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил. Единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец стала членом НАТО. Если бы Украина была членом НАТО в 2014 году .. и аннексии и этой ужасной войны на востоке никогда не дошло бы. В Украине нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого как НАТО и вносим свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция - вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону, — резюмировал дипломат.

Напомним, 15 апреля, в четверг, в Украину прибудут министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландбергсис.