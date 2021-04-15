Вечером 15 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди вопросов, в частности, обострение на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Ситуациб на Донбассе рассмотрят в тайном, закрытом, режиме. Также не заседание вынесут вопрос расширенного пакета персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем и вопросы кибербезопасности.

В ОП отметили, что по Донбассу государство вполне понимает все имеющиеся риски и просчитывает любые варианты развития событий.

Также кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании обсудят более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства.

Ранее сообщалось, что Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал западных партнеров в экстренном порядке принять Украину в НАТО и организовать поставки современного вооружения, иначе встанет вопрос о возобновлении ядерного статуса государства.