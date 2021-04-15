Ракетные эсминцы USS Roosevelt (DDG 80) и USS Donald Cook (DDG 75) находятся на ремонтной базе на греческом острове Крит. Сейчас они проходят техосмотр и техобслуживание. Дальнейшие планы американского командования на боевые единицы не известно.

Об этом передает Defense Express.

Souda Bay – береговая база в Средиземноморском море, которая позволяет союзникам США совершать длительные переходы и обеспечивает стабильность во всем средиземноморском регионе.

Неизвестно сколько ВМС США планируют держат группу из двух ракетных кораблей на Крите. В то же время в Черном море эти корабли могли довольно сильно изменить баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону - запрета доступа / закрытия территории.

Напомним, источники в дипломатических кругах Турции сообщили, что США решили отменить заход военных кораблей USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) в Черное море.