Президент США может росчерком пера присвоить Украине статус «основного союзника вне НАТО», для этого не требуется согласие остальных партнеров по альянсу.

Об этом рассказал советник Владимира Путина при его первом сроке, а ныне критик строя РФ Андрей Илларионов в эфире телеканала Украина 24.

Президент института экономического анализа отметил, что США поможет существенно помочь Украине, если предоставит ей статус «основного союзника вне НАТО», не так давно двое стран причислили к этому списку — Тунис и Афганистан.

— Соединенные Штаты в одиночку, президент США может предоставить Украине статус союзника за пределами НАТО, это можно сделать решением одного президента США. Несколько лет назад такой статус был присвоен таким важным в геополитическом смысле странам, как Афганистан и Тунис, — рассказал Андрей Илларионов.

Он добавил, что для утверждения подобного решения США не нуждаются в одобрении своих партнеров по альянсу.

— Никаких препятствий, чтобы предоставить Украине такой статус для Соединенных Штатов нет и это одностороннее решение, не требующее согласия союзников. Однако США медлят с этим, — подчеркнул Андрей Илларионов.

Примечательно, что статус «основного союзника вне НАТО» дает различные преимущества, такие как доступ к военным разработкам США и к участию в совместных оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах.

— Назначение главного союзника, не являющегося членом НАТО, является мощным символом тесных отношений, которые Соединенные Штаты разделяют с этими странами, и демонстрирует наше глубокое уважение к дружбе со странами, на которые этот статус распространяется, — утверждается на сайте Государственного департамента США.

И к тому же этот статус предоставляет и преференции, которые смогут непосредственно повысить обороноспособность Украины:

право на ссуду материалов, принадлежностей или оборудования для совместных исследований, разработок, испытаний или анализа.

право на размещение принадлежащих США военных резервных запасов на своей территории за пределами военных объектов США.

право на заключение соглашения с Соединенными Штатами о совместной организации обучения на двусторонней или многосторонней основе, если финансовые договоренности являются взаимными и предусматривают возмещение всех прямых затрат США.

право в максимально возможной степени на приоритетную доставку вооружений, в случае, если стране угрожает опасность.

право на приобритение боеприпасов с обедненным ураном.

В настоящее время 17 стран обозначены как «основные союзники вне НАТО» и это Афганистан, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Южная Корея, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таиланд и Тунис.

Ранее НикВести сообщали, что расположение на Херсонщине, в районе Новой Каховки, бригады американских вооруженных сил заставит Генштаб РФ пересмотреть свои планы по вторжению в украинские земли с оккупированного Крыма.