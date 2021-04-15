В Донецке группировка «ДНР» дала распоряжения к подготовке административных зданий и учреждений к возможной активизации боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» в Донецке.

Таким образом боевики готовятся к возможной активизации боевых действий. Местные жители сообщают, что в некоторые окна в здании Донецкой городской «администрации» заложили мешками с песком. Мешки также заметили и у других донецких домов.

Кроме того, якобы из города вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Отдельные медицинские учреждения просят подготовить кровати.

— Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища до 21 апреля, — сказал «Новостям Донбасса» источник в Донецкой областной травматологии.

Именно на 21 апреля запланировано послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Также 22-23 апреля в Донецке запланировано проведение форума «Единство русских: защита прав и свобод», в котором примут участие главы незаконных вооруженных группировок, а также гости из РФ.

Напомним, вечером 15 апреля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди вопросов, в частности, обострение на Донбассе.